В Соликамске 145 домов остались без тепла

Сегодня в Соликамске произошел порыв теплотрассы. Без теплоснабжения остались 145 домов, почти 5 тысяч жителей. К месту происшествия направлены силы и средства Соликамского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края. Как нам сообщили в региональном министерстве ЖКХ, место порыва обнаружено, МУП "Теплоэнерго" проводит работы по устранению аварии. Прогнозируемое время восстановления теплоснабжения сегодня в 20:00.



