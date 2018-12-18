В Соликамске 145 домов остались без тепла
Сегодня в Соликамске произошел порыв теплотрассы. Без теплоснабжения остались 145 домов, почти 5 тысяч жителей. К месту происшествия направлены силы и средства Соликамского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края. Как нам сообщили в региональном министерстве ЖКХ, место порыва обнаружено, МУП "Теплоэнерго" проводит работы по устранению аварии. Прогнозируемое время восстановления теплоснабжения сегодня в 20:00.
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