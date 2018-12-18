Техосмотр подорожает с 1 января

C 1 января 2019 года в Пермском крае предельный тариф на проведение технического осмотра транспорта будет установлен в размере 655 руб. Постановление об этом приняло правительство края, пишет «Коммерсант-Прикамье». В региональном минтрансе сообщили, что существующие тарифы не повышались с 2012 года, и с годами отрасль стала убыточной. При этом требования к операторам технического осмотра, в частности, по оборудованию и квалификации персонала, стали строже.

Рустам Гильманов, начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта Пермского края: "Это необходимо для того, чтобы операторы могли продолжать обеспечивать качественную услугу, качественно проверять транспортные средства".

Добавим, что установленный предельный тариф на техосмотр в Пермском крае ниже, чем в среднем по России.