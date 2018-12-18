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Прокуратура начала проверку по факту гибели женщины в машине скорой помощи
Прокуратура г. Кизела начала проверку по факту гибели молодой женщины при оказании медицинской помощи. 32-летняя жительница пос. Южный-Коспашский скончалась в машине скорой помощи 16 декабря. Ее везли в больницу Березников, однако по пути женщина умерла. Супруг сообщил журналистам, что ждал «скорую» около двух часов.
Прокуратура Кизела организовала проверку соблюдения законодательства о здравоохранении ГАУЗ ПК «Государственная клиническая больница №4», осуществляющей деятельность на территории муниципального образования Кизеловский городской округ. Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов краевого министерства здравоохранения и территориального фонда медицинского страхования будут проверены соблюдение стандартов оказания медицинской помощи лечебным учреждением, скорой медицинской помощи, а также дана правовая оценка действиям медицинских работников.
В случае выявления нарушений действующего законодательства будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности. Собственную провекру также проводит министерство здравоохранения Пермского края.
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