«Остап Бендер» из Губахи обманул кассиров в столовой и службу такси

В Губахе будут судить местного жителя, который не уступает в «изобретательности» великому комбинатору Остапу Бендеру. 56-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении шести мошенничеств.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, обвиняемый сообщил знакомому, что работает механиком, занимается реализацией списанных автомобилей и предложил ему приобрести подержанный «Форд-Транзит» по остаточной стоимости. При этом реальной возможности совершить сделку мужчина не имел. Введя в заблуждение приятеля, злоумышленник похитил у него 36 тысяч рублей, которые тот передал в качестве задатка. Аналогичным способом обвиняемый обманул еще двух граждан. Общая сумма ущерба составила более 410 тысяч рублей.

Также от противоправных действий мужчины пострадали кассиры-работники столовой, где он приобретал готовую продукцию в долг, ссылаясь на то, что у него есть об этом договоренность с владельцем организации. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.

В марте текущего года злоумышленник занял у знакомой 6 тысяч рублей, сказав, что вернет деньги через два дня. Однако в действительности не собирался возвращать долг и не имел на это реальной возможности.

Еще одним потерпевшим по уголовному делу признан руководитель службы такси, которому обвиняемый предложил помощь в заключении договора о предоставлении возмездных автотранспорных услуг по перевозке сотрудников предприятия на территории Пермского края. Он попросил предоставить копии необходимых документов и 5 тысяч рублей в качестве вознаграждения специалисту, который будет заниматься их оформлением. Получив деньги, мошенник распорядился ими по своему усмотрению.

В настоящее время злоумышленник находится под арестом и ожидает приговора суда.