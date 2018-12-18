В Прикамье предприятие оштрафовали почти на миллион рублей за узбеков, распиливающих древесину

В Прикамье фирму оштрафовали почти на миллион рублей за узбеков, распиливающих древесину. Как сообщили в Пермском краевом суде, в ходе оперативно-профилактического мероприятия на территории предприятия по производству пиломатериалов обнаружили граждан республики Узбекистан, которые занимались распиловкой древесины. Это является нарушением указа губернатора Пермского края от 15.06.2018 №51, согласно которому в 2018 году привлечение трудящихся на основе патента иностранных граждан к распиловке и строганию древесины запрещено.

Постановлением судьи Карагайского районного суда Пермского края предприятие было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 18.17 КоАП РФ и назначил штраф в размере 900 000 рублей.

Юрист организации пытался обжаловать данное решение. Однако судья Пермского краевого суда оставил постановление судьи Карагайского районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения.