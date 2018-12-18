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В Перми эвакуировали школу №124
Сегодня утром в Перми эвакуировали учеников и преподавателей школы №124 на ул. Гусарова. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, а в пожарную охрану сообщили о запахе дыма. Как нам рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, школьников и учителей эвакуировали в спортивный зал. Прибывшие на место пожарные возгорание и задымление не обнаружили. По предварительной информации, на первом этаже произошло короткое замыкание в осветительной лампе. По данному факту проводится проверка. В учебном заведении нам сообщили, что через полчаса после происшествия занятия возобновились.
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