В Перми эвакуировали школу №124

Сегодня утром в Перми эвакуировали учеников и преподавателей школы №124 на ул. Гусарова. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, а в пожарную охрану сообщили о запахе дыма. Как нам рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, школьников и учителей эвакуировали в спортивный зал. Прибывшие на место пожарные возгорание и задымление не обнаружили. По предварительной информации, на первом этаже произошло короткое замыкание в осветительной лампе. По данному факту проводится проверка. В учебном заведении нам сообщили, что через полчаса после происшествия занятия возобновились.