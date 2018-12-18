«О чем не стоит молчать»: в Перми пройдет форум по профилактике семейного насилия
19 декабря в Перми пройдет Пятый открытый форум прокуратуры Пермского края, посвященный противодействию преступлениям в бытовой сфере в регионе: «Профилактика семейно-бытового насилия: О чем не стоит молчать…». Как сообщается на сайте надзорного ведомства, программа мероприятия включает проведение пленарных дискуссий с участием специалистов, показ социальных роликов, а также выставку детского рисунка: «Мама, Папа, Я - счастливая семья». Представители общественных организаций проинформируют о возможностях оказания помощи пострадавшим от бытового насилия. В ходе обсуждения будут затронуты проблемы законодательного регулирования и правоприменительной практики в сфере профилактики бытовой преступности, вопросы мотивации пострадавших от преступлений на защиту своих прав и формирования общественного мнения о недопустимости семейно-бытового насилия. Форум пройдет в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ул. Букирева, 15, корпус №1, зал конференций). Начало мероприятия в 11:00.
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