В Перми пройдет забег Дедов Морозов и Снегурочек

(фото: parkperm/vk.com)

Пермяков приглашают на забег Дедов Морозов и Снегурочек. Он состоится 23 декабря в 12:00 в парке имени Горького. На старт приглашаются все желающие. Главное условие участия в забеге – наличие костюма Деда Мороза или Снегурочки. Всех участников распределят по возрастным категориям, дети до 3 лет будут соревноваться в колясках или на санках вместе с родителями. Кроме того, пройдет семейный забег на 100 метров, в котором надо будет пробежать дистанцию всей семьей, держась за руки. Начало регистрации в 11:30, у Ротонды.