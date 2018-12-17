В Перми пройдет забег Дедов Морозов и Снегурочек
(фото: parkperm/vk.com)
Пермяков приглашают на забег Дедов Морозов и Снегурочек. Он состоится 23 декабря в 12:00 в парке имени Горького. На старт приглашаются все желающие. Главное условие участия в забеге – наличие костюма Деда Мороза или Снегурочки. Всех участников распределят по возрастным категориям, дети до 3 лет будут соревноваться в колясках или на санках вместе с родителями. Кроме того, пройдет семейный забег на 100 метров, в котором надо будет пробежать дистанцию всей семьей, держась за руки. Начало регистрации в 11:30, у Ротонды.
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