Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← В 2018 году в Перми родились Лея, Кай, Искр и Муза

ЕГЭ-2019: опубликован проект расписаний

ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2019 год. Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9 и 11 классов не претерпит серьезных изменений по сравнению с прошлым годом, сообщили в министерстве образования и науки Пермского края. ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

В соответствии с Порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.

ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).

Заявления на участие в ГИА-11 принимаются до 1 февраля 2019 года, на участие в ГИА-9 – до 1 марта 2019 года.

Проекты расписаний опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое продлится до 29 декабря.

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Образование

Опубликовано: 17.12.2018 в 13:17 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В 2018 году в Перми родились Лея, Кай, Искр и Муза

Опять напортачили: дорожники оставили без воды часть центра Перми

Шесть самолетов приземлились в Перми из-за тумана в Екатеринбурге

В Перми сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург

В пермской школе собирали с родителей деньги за бесплатную услугу

В Перми открылись новогодние ярмарки

31 декабря заключить брак можно будет в двух районах Перми

В Краснокамске директор управляющей компании присвоила 15 миллионов рублей

Очевидцы: в Перми подрались водители маршруток

В Соликамске мужчина привязал собаку к машине и протащил по дороге


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В 2018 году в Перми родились Лея, Кай, Искр и Муза

Обратите внимание

в Перми

ЕГЭ-2019: опубликован проект расписаний

ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в три этапа
17.12.2018 в 13:17

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Образование

В Перми произошло ДТП с участием бензовоза

Бензовоз развернуло практически на всю ширину улицы.
17.12.2018 в 12:57

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Движение поездов после схода семи вагонов восстановлено

У ст. Куеда Пермского края произошел сход 7 порожних полувагонов грузового поезда. Пострадавших нет.
17.12.2018 в 12:33

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Пермские ювелиры презентовали 10 новогодних коллекций

К Новому году «Сереброника» смело именует себя — «главным серебряным чудесным Дедом Морозом».
17.12.2018 в 12:07

Метки: в Перми, Общество, Реклама

В дегустационном вагоне пассажиров угощают пермскими продуктами

Дегустационные маршруты по железной дороге запустили под слоганом «Покупай Пермское».
17.12.2018 в 11:37

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

ЕГЭ-2019: опубликован проект расписаний

ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в три этапа
17.12.2018 в 13:17

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Образование

Последствия тумана: в пермском аэропорту застряли сотни пассажиров

Из-за сильного тумана в Екатеринбурге международный аэропорт Пермь принимает дополнительные пассажирские рейсы.
14.12.2018 в 21:55

Метки: в Перми, В России, Происшествия

Шесть самолетов приземлились в Перми из-за тумана в Екатеринбурге

Пассажирам предлагают добираться до столицы Урала на автобусах
14.12.2018 в 17:36

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Общество

В Перми сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург

Аэропорт Кольцово закрыт из-за сильного тумана
14.12.2018 в 16:55

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

Трудовые книжки станут электронными

С 2020 года новые записи (например, о смене работы или изменении должности) будут заноситься уже в цифровую книжку.
14.12.2018 в 08:40

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

ЕГЭ-2019: опубликован проект расписанийЕГЭ-2019: опубликован проект расписаний

В Перми произошло ДТП с участием бензовозаВ Перми произошло ДТП с участием бензовоза

Движение поездов после схода семи вагонов восстановленоДвижение поездов после схода семи вагонов восстановлено

Пермские ювелиры презентовали 10 новогодних коллекцийПермские ювелиры презентовали 10 новогодних коллекций

В дегустационном вагоне пассажиров угощают пермскими продуктамиВ дегустационном вагоне пассажиров угощают пермскими продуктами

Впервые на пермской сцене - классическая «Баядерка»Впервые на пермской сцене - классическая «Баядерка»

В 2018 году в Перми родились Лея, Кай, Искр и МузаВ 2018 году в Перми родились Лея, Кай, Искр и Муза

Опять напортачили: дорожники оставили без воды часть центра ПермиОпять напортачили: дорожники оставили без воды часть центра Перми

Итог 2018: миллион кв.м. отремонтированных и новых дорогИтог 2018: миллион кв.м. отремонтированных и новых дорог

Будут названы три победителя конкурса «Пермский бренд»Будут названы три победителя конкурса «Пермский бренд»

Вести Пермь. События недели 16.12.2018Вести Пермь. События недели 16.12.2018

Общественный совет подводит итоги и строит планыОбщественный совет подводит итоги и строит планы

В Перми перед судом предстанут фальшивомонетчикиВ Перми перед судом предстанут фальшивомонетчики

Не рубите, мужики...Не рубите, мужики...

Быстро и вкусноБыстро и вкусно

Свинка на удачуСвинка на удачу

Последствия тумана: в пермском аэропорту застряли сотни пассажировПоследствия тумана: в пермском аэропорту застряли сотни пассажиров

«Солнечная капель» отмечает юбилей«Солнечная капель» отмечает юбилей

От кубика к роботуОт кубика к роботу

Шесть самолетов приземлились в Перми из-за тумана в ЕкатеринбургеШесть самолетов приземлились в Перми из-за тумана в Екатеринбурге

К 60-летию Пермского ТВ: режиссёр Владимир БарановК 60-летию Пермского ТВ: режиссёр Владимир Баранов

«Лаборатория Музыки» готовит отчетный концерт«Лаборатория Музыки» готовит отчетный концерт

В Перми сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в ЕкатеринбургВ Перми сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург

Когда достроят пермскую набережную?Когда достроят пермскую набережную?

Супергерои мультфильмов оживают в музыкеСупергерои мультфильмов оживают в музыке

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную