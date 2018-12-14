В Перми сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург

В аэропорту Перми сегодня днем сел самолет авиакомпании «Ural Airlines», летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Причина в плохих погодных условиях в столице Урала. Из-за сильного тумана аэропорт Кольцово закрыт для полетов. Всего задерживается около 30 авиарейсов.

(туман в аэропорту Кольцово, фото: e1.ru)

Как нам сообщил один из пассажиров приземлившегося в Перми самолета, в настоящее время представитель авиакомпании договаривается по поводу размещения пассажиров в гостиницах. В отеле «Полет» подтвердили, что к ним обращались по поводу бронирования номеров, но пока только для экипажа.