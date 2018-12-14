В пермской школе собирали с родителей деньги за бесплатную услугу

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку по информации, размещенной ранее в интернете, о нарушении прав граждан на доступное и бесплатное образование в МАОУ «СОШ № 9 им А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла» г. Перми. Было установлено, что школа предоставляла услуги Международного бакалавриата в качестве дополнительного образования за плату в размере 3 тысяч рублей в год с каждого ученика. В результате, более 100 родителей в начале 2018-2019 учебного года произвели оплату. Между тем, предоставление услуги Международного бакалавриата не относится к дополнительным образовательным услугам, а входит в образовательную программу школы.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края, по результатам проверки директору школы внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании, в том числе с требованием принять меры по возврату денежных средств. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

В департаменте образования г. Перми нам сообщили, что руководитель образовательного учреждения была привлечена к дисциплинарной ответственности. Там отметили, что муниципальные образовательные организации вправе оказывать платные образовательные услуги на добровольной основе, заключив с желающими получать такие услуги, договор на их оказание. Вместе с тем обучение по программам Международного бакалавриата платным не является.