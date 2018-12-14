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В Перми открылись новогодние ярмарки
С сегодняшнего дня в Перми начали работать новогодние ярмарки - в Мотовилихинском и Индустриальном районах. На них можно будет купить продукты для новогоднего стола от пермских производителей – мед разных сортов, молоко и молочную продукцию, мясо, овощи и другие продовольственные товары, сообщили в администрации города. Кроме того, в праздничных лавках пермяки смогут выбрать подарки для друзей и близких, а также приобрести все для праздника: новогодние украшения, живые и искусственные ели, игрушки, изделия народных промыслов и сувениры ручной работы. Всего в городе откроются 4 крупные новогодние ярмарки.
Адреса и даты работы ярмарок:
шоссе Космонавтов, 114 и улица Мира, 39 (Индустриальный район) – 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря;
улица Ласьвинская,18 (Кировский район) – 15, 22, 28, 29 декабря;
улица Крупской, 42 (Мотовилихинский район) – 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря.
Ярмарки будут работать с 10:00 до 20:00.
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