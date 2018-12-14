31 декабря заключить брак можно будет в двух районах Перми

Управление ЗАГС администрации Перми утвердило график работы отделов ЗАГС в районах города с 30 декабря по 8 января, сообщает пресс-служба мэрии. Рабочими днями станут 31 декабря, 3 и 6 января.

Так, в связи с переносом рабочего дня с 31 декабря на 29 декабря в предновогоднюю субботу будут работать все отделы ЗАГС по графику предпраздничного дня – с 09:00 до 17:00.

В воскресенье, 30 декабря, отделы ЗАГС работать не будут. В понедельник, 31 декабря, на «дежурство» выйдут Дзержинский и Кировский отделы с 10:00 до 15:00.

В январе отделы ЗАГС будут работать два дня. Так, в четверг, 3 января, на работу выйдут Индустриальный, Ленинский и Орджоникидзевский отделы, в воскресенье, 6 января, – Свердловский и Мотовилихинский отделы. График работы в эти дни – также с 10:00 до 15:00.

К своему обычному графику отделы ЗАГС вернутся с 9 января.