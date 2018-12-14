В Краснокамске директор управляющей компании присвоила 15 миллионов рублей

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя управляющей компании. 45-летняя жительница краевой столицы и ее 36-летний знакомый обвиняются в присвоении денежных средств собственников жилых помещений. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю, в период с апреля 2014 года по ноябрь 2016 года обвиняемая, являясь одним из руководителей управляющей компании, по подложным документам перечисляла денежные средства, собранные с собственников жилых помещений за поставленные ресурсы, на личные банковские счета, на счет своего подельника, и на банковские счета других юридических лиц в качестве платы за несуществующие работы по обслуживанию жилищного фонда. Общая сумма ущерба составила свыше пятнадцати миллионов рублей.

Женщине предъявлено обвинение в совершении пяти фактов противоправной деятельности, мужчине - в совершении двух. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.