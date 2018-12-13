В Соликамске мужчина привязал собаку к машине и протащил по дороге
(фото: Типичный Соликамск/vk.com)
Жители Соликамска в социальных сетях требуют найти и наказать мужчину, который привязал к машине собаку и протащил по дороге. Фотографию жестокого обращения с животным выложила в группе «Типичный Соликамск» Светлана Т. По ее словам, инцидент произошел сегодня около 13:00. Светлана ехала по объездной дороге Соликамска и заметила синюю Lada Granta, к которой была привязана собака. Женщина решила узнать у водителя, что происходит. Мужчина объяснил ей, что эта собака покусала его друга и теперь он решил ее наказать. Для этого он и привязал собаку к машине.
- "Он говорил, что остановился, чтобы собака отдохнула, - рассказала Светлана порталу «59.ru», - У пса подушки на лапах были опухшие, начали кровить, а изо рта шла пена. Пес дышал как загнанный".
После замечания Светланы, мужчина отвязал собаку, посадил в салон и уехал.
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