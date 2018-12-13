Пермскую мошенницу доставили из Молдавии в Россию

Сегодня в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и ФСИН России из Молдавии в Москву доставлена 46-летняя жительница г. Перми. Руководимая ею организованная преступная группа в период с 2011 по 2013 год путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства у пенсионеров на общую сумму более 19 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

На территории Пермского края, Республики Удмуртии и Свердловской области мошенники совершали хищения денежных средств пенсионеров под предлогом реализации медицинской техники. Представляясь работниками службы социальной защиты населения краевого или областного центра здравоохранения, злоумышленники продавали пожилым людям физиотерапевтические аппараты. Цена на предлагаемую ими медтехнику превышала ее реальную стоимость в несколько раз.

В своем офисе организаторы группы проводили психологические тренинги о способах обмана, разыгрывали возможные ситуации и мотивировали сообщников на активную деятельность по продаже аппаратов. Потерпевшими признаны более 1000 человек. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 30 фигурантов в возрасте от 18 лет до 51 года. Судом участники группы признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены к лишению свободы на срок от 1 года до 3 лет.

После задержания всех фигурантов в 2013 году женщина скрылась от следствия и была объявлена в федеральный розыск. В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Пермскому краю были получены сведения о местонахождении разыскиваемой за рубежом. Установлено, что злоумышленница прибыла в Кишинев по поддельным документам. В августе текущего года ее задержали сотрудники полиции Республики Молдова. Удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче, молдавские компетентные органы передали обвиняемую представителям ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России. За мошенничество в особо крупном размере ей грозит до 10 лет лишения свободы.



