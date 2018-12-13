Суксунский «Альхен»: директор коммунальной службы воровал все подряд

В Суксуне сотрудниками полиции завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора коммунальной службы. Ему предъявлено обвинение в присвоении имущества муниципального предприятия, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Все противоправные деяния мужчина совершил, используя свое служебное положение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, в период с 2011 по 2016 год обвиняемый присвоил вверенное ему имущество: автомобильную запчасть, набор инструментов, листы рифленого металла, две аккумуляторные батареи на общую сумму порядка 56 тысяч рублей. Похищенные изделия, принадлежащие муниципалитету, использовал в личных целях. В общем, действовал практически как герой романа «12 стульев» Альхен, завхоз 2-го дома Старсобеса.

Впрочем, одним только воровством мужчина не ограничился. В 2017 году он, вопреки интересам возглавляемого им предприятия, умышленно дал указание своим сотрудникам провести работы по прокладке и монтажу водопровода для нужд сына, желая тем самым освободить его от затрат. Своими противоправными действиями обвиняемый нарушил права и уставные интересы коммунальной службы и причинил ущерб предприятию на сумму более 130 тысяч рублей.

Кроме того, в сентябре 2017 года мужчина, используя свое служебное положение, совершил мошенничество. От имени предприятия он заключил фиктивный договор с организацией на проведение технический работ, похитив таким образом 30 тысяч рублей.

Следователями собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину злоумышленника во всех инкриминируемых деяниях, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. Уголовное дело направлено в суд.