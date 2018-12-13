Новогоднее шоу у Театра-Театра будет идти до 4 утра

31 декабря на площади у Театра-Театра для жителей и гостей города будет представлена праздничная шоу-программа, которая продлится до 4 утра. В течение ночи гостей ждут поздравления и подарки, выступления артистов, а также два праздничных фейерверка. В программе – вокальные и танцевальные номера, выступления артистов уличного театра и театра огня и многое другое. Как сообщили в администрации Перми, к 31 декабря на площади будет установлен большой сценический комплекс. В этом году работа сцены будет усилена световым шоу с элементами лазерных и пиротехнических технологий. В честь Нового 2019-го года над эспланадой прогремят два праздничных фейерверка: трехминутный в 00:00 и пятиминутный в 02:00. Вход на эспланаду будет свободным.