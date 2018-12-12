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← Пермских школьников приглашают на новогодний бал

Судебный пристав притворился доставщиком пиццы, чтобы поймать должницу

пицца

В Краснокамске судебному приставу пришлось выдать себя за доставщика пиццы, чтобы встретиться с неплательщицей алиментов. Служителям закона удалось установить место проживания беглянки и ее сожителя. Понимая, что дверь скорее всего откроет спутник алиментщицы, а сама она не обрадуется гостю в погонах, пристав переоделся разносчиком пиццы и постучал в заветную дверь - рассказали подробности этой "спецоперации" в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. Хозяин квартиры заявил, что не заказывал еду на дом. К такому развитию событий судебный пристав был готов, он назвал данные должницы, от имени которой якобы была оформлена доставка. Работавший под прикрытием сотрудник ожидал, что сейчас для выяснения деталей заказа будет приглашена разыскиваемая, но стоявший в дверях мужчина еще раз заявил, что ничего не заказывал и стал закрывать дверь. Тогда приставу пришлось предъявить удостоверение и попросить разрешения осмотреть квартиру. Не ограничившись беглым осмотром комнат, служитель закона заглянул на балкон и увидел дрожащую от холода даму в домашнем халате. Судебный пристав предложил должнице одеться по погоде и проследовать в отдел, где ее ждали дознаватели для привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Разыскное дело было окончено, работа по исполнительному производству по взысканию алиментов продолжается. Постановление о привлечении женщины к уголовной ответственности направлено на рассмотрение в суд.

Метки: в Пермском крае, Общество, Происшествия

Опубликовано: 12.12.2018 в 11:32 в рубрике - Новости T7-inform

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