Пермских школьников приглашают на новогодний бал

14 декабря в 13:00 в выставочном центре «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59) пройдет бал «Новогодняя феерия». Он соберет порядка 600 ребят из разных школ Перми. На балу школьники исполнят полонез, вальс, польку, па де катр, блюз, танго и другие паркетные танцы. Кроме этого, в программе мероприятия – лазерное шоу и серебряный дождь из конфетти, сообщили в администрации города.

А в 19:00 на танцевальной площадке соберутся педагоги и сотрудники образовательных и муниципальных учреждений Перми. В этом году темой педагогического бала стал вояж: гости мероприятия смогут познакомиться с танцевальной культурой разных стран, совершить путешествие по странам и континентам в ритме танца. В программе запланированы творческие номера чемпионов мира – танцевально-спортивного клуба «Дуэт», а также вокальные выступления группы DELFI. Руководить балом будет церемониймейстером – хореограф, неоднократный победитель чемпионатов России и мира по спортивным танцам Светлана Кульбеда. Даже для неподготовленных гостей праздника будут предусмотрены мастер-классы и массовые танцы, не требующие специальных навыков.

Организатором большого школьного бала выступает коллектив школы №77, «взрослого» педагогического бала – коллективы школы №22 и гимназии №6 при поддержке департамента образования администрации города Перми. Новогодний бал стал традиционным предпраздничным событием: он проводится в городе уже в шестой раз.