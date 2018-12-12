В Прикамье внук избил дедушку из-за денег
23-летнего жителя Ординского района будут судить за вымогательство, совершенном с применением насилия. В качестве жертвы молодой человек выбрал собственного дедушку. Он приехал к родственнику переночевать. 76-летний мужчина, увидев, что внук находится в состоянии алкогольного опьянения, попросил его уйти. Молодой человек разозлился и стал избивать дедушку, требуя у него при этом 500 рублей. У пенсионера денежные средства отсутствовали. Обвиняемый нанес пожилому мужчине многочисленные удары руками и ногами по лицу, голове и телу, а затем сказал, чтобы тот приготовил к определенному сроку 2 тысячи рублей и ушел.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
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