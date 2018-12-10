Для жителей Заозерья тарифы на воду снизили почти в два раза

Региональная служба по тарифам Пермского края на 45% снизила тариф на холодное водоснабжение для жителей микрорайона Заозерье города Перми. Как сообщается в пресс-релизе, тариф на долгосрочный период 2019 – 2021 годы установлен в размере 34,13 руб./м3 (включая НДС) – с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. и в размере 34,80 руб./м3 (включая НДС) – с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. Ранее эти тарифы были утверждены в размере 60,42 руб./м3 – с 06.05.2018 г. по 30.06.2018 и в размере 61,75 руб./м3 – с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

Как сообщили в РСТ, установленные тарифы предусматривают поддержание системы водоснабжения микрорайона Заозерье в надлежащем состоянии. В то же время, улучшение эксплуатационных показателей системы будет произведено путем переключения микрорайона на водоснабжение от центральной общегородской системы. По планам администрации Перми переключение произойдет в 2021 году после завершения строительства водовода «Гайва – Заозерье».

Напомним, платить дороже за холодное водоснабжение жители микрорайона Заозерье стали после передачи местных сетей в ведение муниципального предприятия «Пермводоканал». Коммунальщики тогда заявляли, что увеличение тарифа с 30 до 60 рублей за кубометр является экономически обоснованным.