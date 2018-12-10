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Нового директора пермского зоопарка выберет конкурсная комиссия
В администрации Перми идет подготовка документации по проведению конкурса на замещение вакантной должности директора Пермского зоопарка. Об этом сообщается на сайте мэрии. Руководитель зоопарка будет определен конкурсной комиссией, в состав которой войдут представители администрации Перми и депутаты Пермской городской Думы, представители государственных органов власти Пермского края, научного сообщества и общественные деятели.
Заявиться на конкурс и представить свое резюме сможет любой желающий, соответствующий требованиям данной должности – образование, опыт работы, профессиональные качества и другое. Для участия в конкурсном отборе необходимо будет написать эссе и защитить собственное видение развития пермского зоопарка, который переедет в микрорайон Нагорный.
В мэрии сообщили, что по такому же принципу планируется позднее выбрать генерального директора Дворца молодежи города Перми.
Напомним, предыдущий директор пермского зоопарка Людмила Кардашова покинула свой пост в октябре 2018. Обязанности руководителя сейчас исполняет Инна Малышева, ранее заведовавшая зооветчастью.
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