В Добрянке вынесли приговор бывшему замглавы администрации
Сегодня в Добрянке суд вынес приговор бывшему заместителю главы города. Как установило следствие, еще в 2014 году чиновник внес заведомо ложные сведения в официальные документы. Четыре года назад местные власти заказали проектирование дороги в микрорайоне Крутая Гора до участков, выделенных многодетным семьям. Достоверно зная, что работы по данному муниципальному контракту на сумму 690 тысяч рублей коммерческой организацией не исполнены, подсудимый написалоб их выполнении. Бывшего чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями ислужебном подлоге. Суд приговорил его к 4 годам ограничения свободы - осужденный не сможет покидать территорию Добрянского района. Приговор в законную силу не вступил.
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