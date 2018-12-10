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← В Перми должница пыталась угнать арестованный автомобиль

В Перми установлено 11 новых светофоров

светофор

В этом году в Перми установлено 11 новых светофорных объектов. Об этом сообщили в администрации Перми. Автоматические регулировщики движения оборудованы устройствами звукового сопровождения для удобства слабовидящих пешеходов. На перекрестке улиц Ветлужская – Марии Загуменных и на улице Встречной в районе ООТ «Энергетик» установлены cветофорные объекты с голосовым оповещением. На улице Встречной светофор работает в вызывном режиме. Кроме того, вблизи девяти образовательных учреждений для обеспечения безопасности учеников дополнительно были установлены желтые мигающие светофоры, при этом на шести участках из девяти светофоры работают на солнечных батареях. Светофоры оборудованы на улице Нестерова (школа №42), улице Смирнова (школа №12), улице Глеба Успенского (школа №10), улице Полины Осипенко (школа №22), улице Мира,11 (Новые Ляды), улице Самаркандская (школа №32), улице Лодыгина (школа №76), Серебрянском проезде (школа №41), улице Лодыгина (школа №60), улице Лукоянова (школа №36).

Метки: в Перми

Опубликовано: 10.12.2018 в 11:51 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми должница пыталась угнать арестованный автомобиль

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