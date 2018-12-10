В Перми должница пыталась угнать арестованный автомобиль

32-летняя жительница Перми попыталась скрыться от судебных приставов на арестованном автомобиле. Женщина задолжала около 130 тысяч рублей и по решению суда приставы должны были арестовать ее машину LADA GRANTA. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, во время составления акта описи должница попросила забрать из машины личные вещи. Получив разрешение, гражданка открыла багажник автомобиля и, проявив чудеса ловкости, в буквальном смысле нырнула внутрь. Уже через несколько секунд она оказалась на переднем сиденье и завела двигатель, намереваясь скрыться. Однако, быстро сориентировавшись, судебный пристав открыл переднюю дверь машины и вытащил ключ из замка зажигания. Затем из автомобиля была аккуратно извлечена и сама горе-угонщица. Так как больше строптивую гражданку близко к автомобилю не подпускали, она решила избрать другую тактику и привлечь к своей проблеме внимание общественности. С этой целью должница начала громко высказывать недовольство действиями приставов, подкрепляя свои выражения гримасами и неприличными жестами. Не обращая внимания на разыгрываемый мини-спектакль, сотрудники службы закончили оформление документов. Машина была погружена на автоэвакуатор и вывезена на стоянку под ответственное хранение взыскателя. У должницы еще есть время, чтобы погасить долг и вернуть свое средство передвижения.