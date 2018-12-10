Водитель «Мерседеса», устроивший смертельное ДТП в Перми, был пьян

Пермские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего водителя автомобиля «Мерседес Бенц E240», который накануне устроил смертельное ДТП в Перми. Двигаясь по улице Спешилова в районе дома № 107 он пытался перестроиться не уступив дорогу движущему попутно ВАЗ-21104 и допустил с ним столкновение. В результате удара отечественный автомобиль отбросило на опору ЛЭП. В ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель «десятки» 1992 года рождения и его пассажир – девушка 1997 года рождения, которая позже скончалась в больнице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством. В отношении него составлен административный протокол по ч.3 ст.12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме этого установлено, что ранее гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудниками следственного отдела ОП № 6 (дислокация Ленинский район) Управления МВД России по г. Перми возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю