Насильнику из Чусового вынесли приговор

В Чусовом вынесли приговор 27-летнему жителю города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Следствием и судом установлено, что днем 26 июля 2018 года, находясь на берегу реки в состоянии алкогольного опьянения, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки. В течение суток мужчину задержали в Перми сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю, приговором суда виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.