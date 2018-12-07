В Театральном сквере Перми заработала карусель
(фото: Виталий Кокшаров/gorodperm.ru)
Сегодня в Театральном сквере заработала детская карусель. Как сообщили в администрации Перми, дети смогут кататься бесплатно. Карусель будет работать в выходные и праздничные дни с 12:00 до 21:00, в будни – с 16:00 до 21:00. Еще одна карусель большего размера появится ближе к Новому году у монумента «Героям фронта и тыла» на эспланаде.
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