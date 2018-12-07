В Кунгуре повредили объект культурного наследия — дом купца Пономарева

(фото: domofoto.ru)

В Кунгуре прокуратура возбудила уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия - «Дом кожевенного завода купца А.М. Пономарева». Здание включено в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. В ходе проверки было установлено, что собственником объекта незаконно произведены строительно-монтажные работы – сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. В частности, без соответствующей проектной и разрешительной документации памятник архитектуры был реконструирован, в результате чего утратил исторический облик и получил существенные повреждения - полностью уничтожены оконные заполнения с декоративными нащельниками в виде полуколонны с коринфской капителью и базой, отбит защитный декоративно - штукатурный слой фасада дома и значимые декоративные элементы.

Сумма ущерба, причиненного объекту культурного наследия «Дом кожевенного завода купца А.М.Пономарева» составила более 15 миллионов рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц. По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.243 УК РФ (повреждение объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.