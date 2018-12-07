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В Прикамье следователи помогут военкомам выявлять уклонистов
В Прикамье следователи помогут военкомам выявлять уклонистов. Сегодня подписано соглашение о взаимодействии следственного управления СК РФ по Пермскому краю и Военного комиссариата Пермского края в сфере противодействия уклонения граждан от прохождения военной службы. Документ предусматривает сотрудничество сторон в области выявления, пресечения и предупреждения преступлений и иных правонарушений, совершаемых в ходе организации призыва граждан для прохождения военной и альтернативной гражданской службы. В рамках данного соглашения разработаны дополнительные формы взаимодействия, четко регламентированы права и обязанности сторон, а также пути оперативного решения возникающих проблем - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.
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