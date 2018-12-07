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Мэрия Перми купила манеж «Спартак»
Сегодня администрация Перми купила на торгах легкоатлетический манеж «Спартак». Он принадлежал обанкротившейся компании «Магнит-Инвест». Как пишет издание «Новый компаньон», заявка от муниципального департамента имущества была единственной. Манеж продавался за 159,9 млн руб. Ранее для участка на котором расположен манеж властями города была установлена зона ЦС-3, что означает использование только для спортивных комплексов и стадионов.
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