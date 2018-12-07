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Неужели это Нибиру? Пермяки заметили в небе светящийся объект
Сегодня утром пермяки могли наблюдать в небе яркий светящийся объект. Очевидцы прислали к нам в редакцию несколько фотографий, снятых на телефон. По их словам, в течение часа этот объект удалялся и становился все меньше. Очевидцы предположили, что это может быть загадочная планета Нибиру. По легенде она появляется в Солнечной системе раз в 3600 лет, принося с собой масштабные катастрофы.
В пермском планетарии пермяков успокоили. По словам специалистов, этот объект - планета Венера. В ближайший месяц она будет хорошо видна утром на юго-востоке перед восходом Солнца.
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