Неужели это Нибиру? Пермяки заметили в небе светящийся объект

Сегодня утром пермяки могли наблюдать в небе яркий светящийся объект. Очевидцы прислали к нам в редакцию несколько фотографий, снятых на телефон. По их словам, в течение часа этот объект удалялся и становился все меньше. Очевидцы предположили, что это может быть загадочная планета Нибиру. По легенде она появляется в Солнечной системе раз в 3600 лет, принося с собой масштабные катастрофы.

В пермском планетарии пермяков успокоили. По словам специалистов, этот объект - планета Венера. В ближайший месяц она будет хорошо видна утром на юго-востоке перед восходом Солнца.



