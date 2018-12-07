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В Прикамье будут судить фермера за гибель 12-летнего подростка в зернохранилище

зернохранилище

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели 12-летнего мальчка в зернохранилище. В случившемся обвиняют собственника фермерского хозяйства. Напомним, трагедия случилась в одном из населенных пунктов Суксунского района в августе этого года. По данным следствия, трое подростков играли в бункере для зерна. Вертикальным транспортером одного из них затянуло в убывающее зерно и он задохнулся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На днях следователи завершили расследование. Обвинение предъявлено собственнику фермерского хозяйства, который не обеспечил безопасность зернохранилища. В частности, он должен был установить металлическую решетку в бункере для зерна, чтобы исключить возможность проникновения посторонних лиц. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд.

Метки: в Пермском крае, Происшествия, Преступления

Опубликовано: 07.12.2018 в 13:47 в рубрике - Новости T7-inform

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