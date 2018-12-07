В Прикамье будут судить фермера за гибель 12-летнего подростка в зернохранилище

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели 12-летнего мальчка в зернохранилище. В случившемся обвиняют собственника фермерского хозяйства. Напомним, трагедия случилась в одном из населенных пунктов Суксунского района в августе этого года. По данным следствия, трое подростков играли в бункере для зерна. Вертикальным транспортером одного из них затянуло в убывающее зерно и он задохнулся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На днях следователи завершили расследование. Обвинение предъявлено собственнику фермерского хозяйства, который не обеспечил безопасность зернохранилища. В частности, он должен был установить металлическую решетку в бункере для зерна, чтобы исключить возможность проникновения посторонних лиц. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд.