Пермский зоопарк приглашает на бесплатные экскурсии

В честь приближающегося Нового года пермский зоопарк решил сделать посетителям подарок – в рамках стоимости билета можно будет поучаствовать в различных мероприятиях (бесплатно в качестве бонуса). Каждые выходные декабря и в новогодние каникулы в зверинце будут проходить тематические экскурсии, катание в санях на пони, мастер классы, контактный зоопарк, ростовые куклы и многое другое. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте пермского зоопарка.