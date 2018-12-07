Пермский зоопарк приглашает на бесплатные экскурсии
В честь приближающегося Нового года пермский зоопарк решил сделать посетителям подарок – в рамках стоимости билета можно будет поучаствовать в различных мероприятиях (бесплатно в качестве бонуса). Каждые выходные декабря и в новогодние каникулы в зверинце будут проходить тематические экскурсии, катание в санях на пони, мастер классы, контактный зоопарк, ростовые куклы и многое другое. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте пермского зоопарка.
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