В Добрянке судят электромонтёра из-за которого упал башенный кран. Происшествие случилось в феврале этого года на строительстве 16-этажного жилого дома. Подсудимый, полагаясь на свой опыт, приступил к демонтажу крана без распоряжения специалистов и допустил ошибку, пишет добрянское издание «Зори плюс». В результате, когда работники бригады опускали стрелу крана, та набрала скорость и ударила по высотной конструкции подъёмника. Спустя время рухнул и сам кран. Вину подсудимый признал При падении крана повреждения получили пять автомобоилей. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Подсудимому грозит от штрафа до трех лет лишения свободы. На судебном заседании представитель фирмы-застройщика сообщил, что после происшествия владельцам пострадавших автомобилей в полном объёме выплачена страховка, поэтьому попросил суд назначить электромонтеру максимально мягкое наказание.