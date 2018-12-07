Мать, вынесшую труп младенца на балкон, наказывать не будут

Уголовное дело в отношении жительницы поселка Ключи, которая вынесла тело своего младенца на балкон, прекращено. Об этом нам сообщили в Суксунском межрайонном следственном отделе. Напомним, трагедия произошла в октябре этого года в многодетной семье, где уже воспитывают троих детей. Мама должна была вот-вот родить и уже получила направление в Краевой перинатальный центр, но вдруг случилисьпреждевременные роды прямо в квартире. По телефону заведующей Ключевской поликлиникой, которая и наблюдала роженицу, объяснили, что ребенок родился мертвым и что дальнейшая помощь уже не нужна. Врач тут же перезвонила в полицию. Стражи порядка немедленно выехали по месту проживания семьи, где в ходе осмотра места происшествия был обнаружен труп младенца. Выяснилось, что тело пролежало на балконе почти две недели. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Было назначено несколько экспертиз. Согласно результатам одной из них, ребенок скончался еще в утробе матери, он родился мертворожденным. Психиатрическая экспертиза отклонений у женщины не выявила. По данным следствия, мать пережила послеродовой шок, именно поэтому она не стала сообщать о рождении мертвого ребенка, а вынесла его тело на балкон.