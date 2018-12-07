В двух районах Перми в выходные отключат холодную воду

В эти выходные жители нескольких домов в Индустриальном и Кировском районах Перми останутся без холодного водоснабжения. Причина – планово-ремонтные работы, сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

В Индустриальном районе с 10:00 субботы до 10:00 воскресенья без холодной воды останутся дома по адресам: шоссе Космонавтов, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 205А, 207 и 209; ул. Мира, 130, 132 и 136.

В Кировском районе с 10:00 до 18:00 субботы не будет холодной в домах по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 21 и 23; ул. Ласьвинская, 56, 56А, 58, 60, 60А, 62, 62А, 64, 64А, 66, 68А, 68Б, 70, 70А, 72, 72А и 74.