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В двух районах Перми в выходные отключат холодную воду
В эти выходные жители нескольких домов в Индустриальном и Кировском районах Перми останутся без холодного водоснабжения. Причина – планово-ремонтные работы, сообщили в компании «Новогор-Прикамье».
В Индустриальном районе с 10:00 субботы до 10:00 воскресенья без холодной воды останутся дома по адресам: шоссе Космонавтов, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 205А, 207 и 209; ул. Мира, 130, 132 и 136.
В Кировском районе с 10:00 до 18:00 субботы не будет холодной в домах по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 21 и 23; ул. Ласьвинская, 56, 56А, 58, 60, 60А, 62, 62А, 64, 64А, 66, 68А, 68Б, 70, 70А, 72, 72А и 74.
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