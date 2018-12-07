← В Перми задержали организатора интернет-магазина по сбыту наркотиков
В Перми начали строить главный ледовый городок
(фото: Виталий Кокшаров/gorodperm.ru)
На площади у Театра-Театра ведутся работы по строительству главного ледового городка Перми.На данный момент туда привезли порядка 400 кубических метров льда, что является третью от общего объема будущего комплекса, сообщается на сайте администрации города. Остальные ледовые блоки будут поставлять по мере произведения работ. Сейчас на эспланаде ведутся работы по сборке деревянных конструкций, задача которых – увеличить прочность крупных горок. При соблюдении такой технологии пропускная способность каждого ската увеличивается до максимального значения: 400 человек в час. Это становится особенно актуально в праздничные и выходные дни, когда суточная посещаемость городка достигает 20-25 тысяч гостей. Следующий этап работ: «обшивка» конструкций ледовыми блоками. Строители уже приступили к работе со льдом на некоторых объектах: лабиринт-катушка «Инь Ян», горка «Чайная церемония» и горка «Шелковая ширма». Напомним, в этом году главный ледовый городок Перми будет называться "Ветер с Востока", его объекты посвящены культурным символам стран Восточной Азии.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми задержали организатора интернет-магазина по сбыту наркотиков
«Амкар»: верим, что вернёмся!
7 декабря пермяки напишут правовой диктант
Пермскому органу 15 лет: король инструментов собирает друзей
В Перми ротвейлер не выпускал учеников гимназии №7
Четвероногие друзья человека на картинах художников
Где в Перми покататься на лыжах?
Житель Прикамья прятал от приставов иномарку под ветошью
Россия сыграет с Финляндией в Перми
В Добрянке мужчина упал с 4 этажа на козырек подъезда
Добавить комментарий: