В Перми начали строить главный ледовый городок

(фото: Виталий Кокшаров/gorodperm.ru)

На площади у Театра-Театра ведутся работы по строительству главного ледового городка Перми.На данный момент туда привезли порядка 400 кубических метров льда, что является третью от общего объема будущего комплекса, сообщается на сайте администрации города. Остальные ледовые блоки будут поставлять по мере произведения работ. Сейчас на эспланаде ведутся работы по сборке деревянных конструкций, задача которых – увеличить прочность крупных горок. При соблюдении такой технологии пропускная способность каждого ската увеличивается до максимального значения: 400 человек в час. Это становится особенно актуально в праздничные и выходные дни, когда суточная посещаемость городка достигает 20-25 тысяч гостей. Следующий этап работ: «обшивка» конструкций ледовыми блоками. Строители уже приступили к работе со льдом на некоторых объектах: лабиринт-катушка «Инь Ян», горка «Чайная церемония» и горка «Шелковая ширма». Напомним, в этом году главный ледовый городок Перми будет называться "Ветер с Востока", его объекты посвящены культурным символам стран Восточной Азии.



