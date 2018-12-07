В Перми задержали организатора интернет-магазина по сбыту наркотиков

В Перми пойман организатор интернет-магазина по сбыту наркотиков. 34-летнего уроженца Березников задержали на съемной квартире, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Известно, что для конспирации дилер периодически менял место жительства. В результате осмотра гаджетов, с которых мужчина вел переписку с подельниками, полиция обнаружила триста тайников с наркотиками. По версии оперативников, интернет-магазин проработал около года, сбыт запрещенных веществ осуществлялся в восьми крупных городах Прикамья, а также Ижевске. В ноябре этого года оперативники УНК ГУ МВД России по Пермскому краю задержали оптового курьера из Березников и изъяли у него около четырех килограммов запрещенных веществ. Это заметно пошатнуло работу наркомаркета и он прекратил свое существование.

В общей сложности сыщики задержали четверых фигурантов, включая организатора. У 33-летнего подозреваемого из Березников, который выполнял роль кладовщика, на съемной квартире полиция обнаружила один миллион двести пятьдесят тысяч рублей и тысячу долларов США. Оперативники предполагают, что эти деньги добыты преступным путем. В ходе обысков в квартирах дилеров и тайника-закладках сыщики изъяли около семи килограммов запрещённых веществ.

По всем фактам незаконного оборота наркотических средств в межмуниципальном отделе МВД России «Березниковский» возбуждены уголовные дела. Подозреваемые заключены под стражу.