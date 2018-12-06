«Амкар»: верим, что вернёмся!
(фото: twitter.com/fc_amkar)
Твиттер "Амкара" сегодня поздравил всех с днем рождения пермской команды. 24 года назад, 6 декабря 1994 года, футбольный клуб «Амкар» был официально зарегистрирован.
«С днём рождения, „Амкар“! Верим, что вернёмся! И красный, и чёрный! И только красно-чёрный!» - говорится в сообщении твиттер-аккаунта «Амкара».
Наивысшим достижением пермского клуба в чемпионате России стало четвертое место в сезоне-2008. Кроме того, красно-черные выходили в финал Кубка России (2007/08). 18 июня 2018 года руководство «Амкара» приняло решение незаявляться насезон РПЛ из-за финансовых проблем, а в ноябре клуб был официально признан банкротом.
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