(фото: twitter.com/fc_amkar)

Твиттер "Амкара" сегодня поздравил всех с днем рождения пермской команды. 24 года назад, 6 декабря 1994 года, футбольный клуб «Амкар» был официально зарегистрирован.

«С днём рождения, „Амкар“! Верим, что вернёмся! И красный, и чёрный! И только красно-чёрный!» - говорится в сообщении твиттер-аккаунта «Амкара».

Наивысшим достижением пермского клуба в чемпионате России стало четвертое место в сезоне-2008. Кроме того, красно-черные выходили в финал Кубка России (2007/08). 18 июня 2018 года руководство «Амкара» приняло решение незаявляться насезон РПЛ из-за финансовых проблем, а в ноябре клуб был официально признан банкротом.



