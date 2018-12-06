7 декабря пермяки напишут правовой диктант

7 декабря с 12:00 до 18:00 часов жителей Прикамья приглашают написать Всероссийский правовой диктант на сайте юрдиктант.рф. В этом году акция посвящена 25-летию Конституции Российской Федерации. Участие в диктанте может принять любой желающий, имеющий доступ в сеть Интернет, старше 14 лет. Диктант пройдет в форме теста. Участникам будут предложены вопросы из разных областей права, знание ответов на которые помогают людям в повседневной жизни. Продолжительность теста – 60 минут.