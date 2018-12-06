Пермскому органу 15 лет: король инструментов собирает друзей

11 декабря Пермская краевая филармония отмечет очень радостное событие –15-летие собственного органа! За эти годы прекрасный инструмент, обладающий не просто индивидуальным характером, но и единым, стройным ансамблем голосов и богатейшей палитрой звуковых красок, стал настоящим брендом и визитной карточкой Прикамья.



По этому важнейшему поводу филармония организует беспрецедентную акцию – большой органный марафон. В 12.00 в Органном зале начнется музыкальный спектакль «Белоснежка, Бах и чашечка кофе, или Бал у короля Органа!» для детей с участием юных музыкантов Перми. Автор и ведущая - музыковед Екатерина Каленюк.



В 14.00 в Пермском государственном институте культуры состоится открытый урок по классу органа. Занятие с учащимися детских школ искусств проведет преподаватель Елена Морозова, магистр кафедры специального фортепиано.



Далее, в 16.00, последует концерт органной музыки «Органный променад». На сцене Органного зала – молодой и очень одаренный музыкант, заслуженный артист Республики Абхазия, лауреат международных конкурсов, солист Абхазской Государственной филармонии им. Р.Д. Гумбаи и храма г. Пицунда Лука Гаделия (орган).



«Орган как связь веков…» - так называется ознакомительная лекция, в которой речь пойдет об истории органа и органного искусства, исторической связи фортепиано и органа. Лектор - Татьяна Бочкова, профессор Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки и Пермского государственного института культуры, кандидат искусствоведения. Начало – в 17.00 в Пермском музыкальном колледже.



А марафон, тем временем, только набирает свои обороты. В 18.00 в фойе Оранного зала начнется показ видео-инсталляции «Пермский орган. Взгляд музыкантов мира», в которой лучшие органисты мира, побывавшие в Перми за 15 лет, поделятся своими впечатлениями о пермском органе и чуткой публике.



Обсудить «Развитие международных отношений в сфере органного искусства» музыкальных критиков, журналистов и всех неравнодушных к органному искусству Пермская филармония приглашает в 18.30 в рамках круглого стола с органистами: Винсентом Дюбуа (Франция), Лукой Гаделией (Абхазия), Тарасом Багинцом (Екатеринбург), Евгенией Камянской (Пермь) и директором Пермской филармонии Галиной Кокоулиной.



В 19.00 начнется единственное выступление специального гостя проекта - одного из талантливейших органистов, появившихся на мировой сцене за многие годы, Винсента Дюбуа. Он стал профессором двух французских консерваторий в 28 лет и самым молодым титулярным органистом Собора Нотр-Дам де Пари в его истории!



Но и это еще не всё! Завершится многочасовой органный «забег» в 22.00 концертом-экскурсией «Тайны Пермского органа». Участники:

органный мастер, заслуженный артист РФ Михаил Копельников, солистки Пермской краевой филармонии, лауреаты российских и международных конкурсов Евгения Камянская (орган) и Маргарита Соснер (сопрано). Ведущая – музыковед Галина Баталина.



Вход на все событии, кроме концертов, свободный.



