В Перми ротвейлер не выпускал учеников гимназии №7

(фото очевидцев)

Сегодня утром несколько десятков учеников гимназии №7 на Вышке-1 (ул Харьковская, д 21а) не смогли покинуть территорию учебного заведения. Возле калитки стоял ротвейлер. Хозяина собаки рядом не было. Дети из двух классов вместе с несколькими родителями должны были ехать на праздник посвящения в первоклассники в основной корпус гимназии на ул. Целинной. Всего около 60 человек. Однако, увидев собаку возле забора, выйти с территории они не рискнули. Животное агрессию не проявляло, но от калитки не отходило. К счастью, отец одного из учеников смог отвести собаку подальше. По словам очевидцев, чуть ранее ротвейлер гулял по детской площадке, расположенной рядом с гимназией. Скорее всего, собака живет в одном из окрестных частных домов. Сбежал ли пес или его отпустили погулять самостоятельно - не известно.