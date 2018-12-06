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В Перми ротвейлер не выпускал учеников гимназии №7

гимназия №7

(фото очевидцев)

Сегодня утром несколько десятков учеников гимназии №7 на Вышке-1 (ул Харьковская, д 21а) не смогли покинуть территорию учебного заведения. Возле калитки стоял ротвейлер. Хозяина собаки рядом не было. Дети из двух классов вместе с несколькими родителями должны были ехать на праздник посвящения в первоклассники в основной корпус гимназии на ул. Целинной. Всего около 60 человек. Однако, увидев собаку возле забора, выйти с территории они не рискнули. Животное агрессию не проявляло, но от калитки не отходило. К счастью, отец одного из учеников смог отвести собаку подальше. По словам очевидцев, чуть ранее ротвейлер гулял по детской площадке, расположенной рядом с гимназией. Скорее всего, собака живет в одном из окрестных частных домов. Сбежал ли пес или его отпустили погулять самостоятельно - не известно.

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Опубликовано: 06.12.2018 в 13:54 в рубрике - Новости T7-inform

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← Четвероногие друзья человека на картинах художников

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