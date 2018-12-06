Четвероногие друзья человека на картинах художников

(ПГХГ. Широков Е.H. Картина «Друзья»)

Сегодня в 18:30 в Пермской художественной галерее состоится открытие выставки «Соб@ка». Она посвящена образу четвероногого любимца человека в изобразительном искусстве. В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства из фондов Пермской художественной галереи, Пермского краеведческого музея, Кунгурского музея-заповедника и частных собраний.

Среди живописных работ зрители увидят картину Пауля де Фоса «Собака, несущая кусок мяса» (XVI в.), этюд Рудольфа Френца «Голова собаки» (XIX в.), полотно Хендрика Моммерса «Привал путников» (XVII в.) и другие картины. Графика представлена работами таких авторов, как Валентин Курдов и Кирилл Мамонов, Валентин Серов и Петр Соколов, Алексей Кившенко и Леонард Туржанский. Среди произведений из фарфора будут представлены работы ведущих российских мастеров 1950-2000 годов Ивана Ризнича, Веры Драчинской, Павла Веселова, Бориса Воробьева и других художников. Также на выставке можно увидеть раритетные книги по охоте, изданные в XVIII- XIX в.в.

Кроме того, в экспозиции будут представлены работы участников и победителей конкурса «Лучший собачий фотограф», который галерея провела накануне выставки.