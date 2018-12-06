Где в Перми покататься на лыжах?

В Пермских городских лесах обустроено 180 км профессиональных и любительских лыжных трасс. Горожане могут выбрать лыжную трассу в зависимости от близости к дому и ее протяженности. Самая короткая лыжня находится за Дворцом культуры железнодорожников в Черняевском лесу, на лыжной базе ПГНИУ (1,5 км), а самая длинная – «Лыжня здоровья» в Мотовилихинском лесничестве – (22 км). Лыжня начинается у спортивной базы «Динамо», она популярна среди профессиональных спортсменов.

Как сообщили в администрации Перми, лесные лыжни проложены практически в каждом районе города. В Мотовилихинском районе наиболее популярна трасса на лыжной базе «Динамо» протяженностью 9 км. В Индустриальном районе создано три лыжных трассы: «Тропа здоровья» в Черняевском лесу (2,5 км), на лыжной базе «Электрон» (6,5 км) и у спорткомплекса им. Сухарева (8 км). Любители лыжных прогулок в Кировском районе могут прогуляться у лыжной базы «Прикамье», ее длина составляет 20 км. Также в Верхне-Курьинском участковом лесничестве обустроена лыжня у спортклуба «Политехник».

Сейчас обустраиваются лыжная трасса на территории Мотовилихинского лесничества: СК «Пермские медведи» по улице Спортивная, 1. Длина этой трассы составит 20 км. В Свердловском районе трасса протяженностью 18 км обустроена на лыжной базе «Звезда»

Добавим, что 15 декабря на лыжной базе «Прикамье» (улица Агрономическая, 23) состоится большой праздник спорта и отборочные соревнования городского спринта «Елки. Пермский период». Всем участникам будут вручены фирменные медали. А 18 декабря на эспланаде, в квартале у монумента «Героям фронта и тыла», пройдет финальный этап городского спринта - помимо забега профессиональных спортсменов, там определят победителей и призеров среди любителей здорового образа жизни в каждой возрастной категории.