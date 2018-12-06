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Житель Прикамья прятал от приставов иномарку под ветошью

судебные приставы

Житель Прикамья решил спрятать во дворе свой автомобиль от судебных приставов, накрыв иномарку тентом и забросав ветошью. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, мужчина задолжал по кредитному договору. Представители банка обратились в суд с требованием предоставить залоговый автомобиль Fiat Doblo стоимостью более 400 тысяч рублей. Узнав об этом должник тщательно законспирировался - он не только спрятал иномарку, но и перестал отвечать на телефонные звонки, двери никому не открывал, вечером не включал свет. Так на протяжении целого года он разыгрывал видимость полного отсутствия по месту прописки. Затворник решался покидать свое убежище только в случаях крайней необходимости. Когда ему пришлось забирать внука из садика, он потерял бдительность и прямо в дверях столкнулся с судебным приставом. Не теряя времени, служитель закона осмотрел двор и нашел припрятанный Fiat Doblo. Иномарка была изъята и передана банку.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 06.12.2018 в 10:35 в рубрике - Новости T7-inform

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← Россия сыграет с Финляндией в Перми

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