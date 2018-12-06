Россия сыграет с Финляндией в Перми

Домашний матч квалификации ЧМ-2019 между сборными России и Финляндии состоится в Перми. Об этом заявил РИА Новости президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Матч назначен на 24 февраля, он станет заключительным для россиян в рамках отбора к чемпионату мира. 30 ноября наши баскетболисты уже встречались со сборной Финляндии и победили со счетом 77:75.