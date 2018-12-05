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← В Перми завтра отметят «День Героев Отечества»

В Добрянке мужчина упал с 4 этажа на козырек подъезда

происшествие в Добрянке

(фото: dobryanka.net)

Сегодня днем в Добрянке из окна на 4 этаже дома по ул. Гайдара,13 упал мужчина. Как сообщают очевидцы, пострадавший был сильно пьян. В результате падения на козырек подъезда, мужчина получил различные травмы и сейчас находится в реанимации Добрянской районной больницы - пишет издание «Зори плюс».

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 05.12.2018 в 18:16 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми завтра отметят «День Героев Отечества»

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