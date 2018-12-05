В Добрянке мужчина упал с 4 этажа на козырек подъезда

(фото: dobryanka.net)

Сегодня днем в Добрянке из окна на 4 этаже дома по ул. Гайдара,13 упал мужчина. Как сообщают очевидцы, пострадавший был сильно пьян. В результате падения на козырек подъезда, мужчина получил различные травмы и сейчас находится в реанимации Добрянской районной больницы - пишет издание «Зори плюс».