В Перми завтра отметят «День Героев Отечества»
6 декабря в рамках общественного проекта Приволжского Федерального округа «День Героев Отечества» в Перми пройдет ряд мероприятий с участием Героев России из разных регионов округа. Как сообщается на сайте администрации Перми, в 12:30 состоится церемония возложения венков и цветов к мемориалу Уральского добровольческого танкового корпуса. Здесь соберутся ветераны, представители общественности, краевых и городских властей, чтобы отдать дань памяти погибшим в крупнейших сражениях в истории Великой Отечественной войны. Также в этот день в шести пермских школах пройдут уроки мужества с участием Героев Российской Федерации, прибывших из разных уголков Приволжского округа. Так, например, в школе №2 состоится встреча ребят и педагогов с летчиком, участником ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе Николаем Ярцевым (Самарская область). С учениками школы №136 встретится участник боевых действий в Афганистане, депутат Государственной Думы Игорь Станкевич (Москва), а школу №25 планирует посетить участник контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе Виталий Заврайский (Нижегородская область). Вечером 6 декабря во Дворце культуры им. Солдатова состоится торжественное собрание, посвященное Дню Героев Отечества. Напомним, памятный день ежегодно отмечается в ПФО с 2013 года.
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